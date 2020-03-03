Юрий МАКСИМОВ: «Был уверен, что обыграем Динамо и Шахтер»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о последних играх команды в матчах чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2) и донецкого «Шахтера» (1:0).

«Перед «Шахтером» сказал ребятам, что если так буду приходить зрители, как пришли сегодня, то это — совсем другое дело. Когда приходят двести человек и кричат — совсем по-другому... Болельщика не обманешь. Если команда проигрывает, но при этом старается, то он придет и на следующую игру.

«Ворскла» стала агрессивнее? Дело в том, что я сам прошел такую школу, где нельзя было ноги убирать и так играть с первой до последней минуты. Футбол и славится такой борьбой. Так и стараемся играть с первой до последней минуты. Кроме того, отмечу, что физически футболисты прибавили, выдерживаем по такому полю весь матч. При этом у нас нет звезд. Стараемся выжать максимум из тех, кто есть.

Поверьте, я всегда верю, что мы кого-то обыграем. И «Динамо» был уверен, что обыграем, и «Шахтер». Когда тренер верит в команду, то и команда поверит в себя. Перед матчем с «Шахтером» так и сказал, что победим. Только нужно в это верить, бежать туда и забивать», — отметил Максимов в эфире программы «Футбольный формат».