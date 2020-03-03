Артем КРАВЕЦ: «Слава Богу, мы это сделали»

30-летний украинский форвард «Кайсериспора» Артем Кравец подвел итоги поединка 24-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (1:0).
«Слава Богу, мы это сделали. Плюс три очень важных очка», — написал Кравец в Instagram.
Кравец вышел на поле в стартовом составе «Кайсериспора» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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