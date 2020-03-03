МЕТРЕВЕЛИ: «Матчи Вольфсбурга с Александрией не могут быть показательными»

Специалист – о сопернике «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы

  • 03.03.2020 08:25
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МЕТРЕВЕЛИ: «Матчи Вольфсбурга с Александрией не могут быть показательными»
© Футбол 1/2. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели поделился мнением о немецком «Вольфсбурге», с которым донецкому «Шахтеру» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

«Одно из самых главных качеств Вольфсбурга демонстрируется в матчах Бундеслиги. Матчи против Александрии в Лиге Европы не могут быть показательными для этой команды. В чемпионате они хорошо играют в контрпрессинге, очень быстро возвращают мяч и также быстро доставляют его в штрафную площадку. У Вольфсбурга очень много высокорослых игроков, рост которых свыше 190 сантиметров. 

Их любимая схема – 4-3-3, но сейчас травмировался капитан команды Гилавоги, ключевой игрок. Без него важно понять, кто будет закрывать позицию опорного полузащитника. Именно от этого игрока во многом зависело развитие атак. Преимущество при стандартах будет очевидно. Это самая большая опасность. Шахтеру нужно постараться сыграть так, как в первом матче против Бенфики, быстро возвращать мяч и не терять в простых ситуациях. Это нужно исключить», - сказал Метревели.

Напомним, первый матч между «Вольфсбургом» и «Шахтером» состоится 12 марта в Германии.

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Источник — Великий футбол

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