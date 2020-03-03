Динамо U-21 – Колос U-21 – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины среди молодежных команд

  • 03.03.2020 08:07
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Динамо U-21 – Колос U-21 – 5:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 2-го марта, состоялся матч 21-го тура чемпионата Украины U-21, в котором киевское «Динамо» принимало «Колос». Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу киевлян.

Чемпионат U-21. 21-й тур

«Динамо» - «Колос» - 5:0
Голы: Андриевский (6), Цитаишвили (16), Мащенко (42), Бенито (61), Исаенко (83, пен.)

«Динамо»: 35. Нещерет - 22. Скорко, 14. Сирота (4. Биловар, 62), 13. Забарный, 19. Вивчаренко (2. Кузык, 62) - 3. Романчук, 7. Надольский (9. Исаенко, 73), 18. Андриевский, 5. Пиварич, 11. Цитаишвили (77. Бенито, 46) - 17. Мащенко (16. Сухоручко, 46)

«Колос»: 1. Дейнега - 6. Максименко, 3. Чушенко, 17. Шиндир, 18. Кирык (23. Шакун, 46) - 33. Цикало, 77. Мораренко, 69. Шамич (8. Шевченко, 46), 11. Федоров (27. Олейник, 46), 99. Сорокин - 10. Коваль (20. Салабай, 71)

Предупреждения: Чушенко (81), Мораренко (82).

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Источник — Sport.ua

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