Генрих МХИТАРЯН: «У Шахтера не база, а дворец»

31-летний бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне защищающий цвета «Ромы», рассказал о лучшей тренировочной базе в своей карьере.
- Самая крутая база в твоей карьере?
- Самая крутая? Не знаю. У всех свои нюансы.
- Когда я разговаривал с Зинченко, а у «Манчестер Сити» очень крутая база, он говорил: «Ты не был в «Шахтере». Там озеро»…
- Да, там дворец был (улыбается). Не база, а дворец просто.
В составе «Шахтера» Мхитарян выступал с 2010-го по 2013-й годы. Также футболист защищал цвета «Пюника», донецкого «Металлурга», «Боруссии» Дортмунд, «Манчестер» Юнайтед и лондонского «Арсенала».
Источник — КраСава
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.