Генрих МХИТАРЯН: «У Шахтера не база, а дворец»

Экс-хавбек «горняков» высоко отозвался о базе донецкого клуба

  • 02.03.2020 22:00
  • 1673 просмотра
  • 1 комментарий
Генрих МХИТАРЯН: «У Шахтера не база, а дворец»
© ФК Шахтер Донецк. Генрих Мхитарян

31-летний бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне защищающий цвета «Ромы», рассказал о лучшей тренировочной базе в своей карьере.

- Самая крутая база в твоей карьере?
- Самая крутая? Не знаю. У всех свои нюансы.

- Когда я разговаривал с Зинченко, а у «Манчестер Сити» очень крутая база, он говорил: «Ты не был в «Шахтере». Там озеро»
- Да, там дворец был (улыбается). Не база, а дворец просто.

В составе «Шахтера» Мхитарян выступал с 2010-го по 2013-й годы. Также футболист защищал цвета «Пюника», донецкого «Металлурга», «Боруссии» Дортмунд, «Манчестер» Юнайтед и лондонского «Арсенала».

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Источник — КраСава

(15 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 02.03.2020 22:09
    0
    нда... двухчасовой выпуск красавы теперь спортюа пол года будет кусками выплевывать...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 02.03.2020 22:09
    0
    нда... двухчасовой выпуск красавы теперь спортюа пол года будет кусками выплевывать...
    Ссылка
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