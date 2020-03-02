Генрих МХИТАРЯН: «У Шахтера не база, а дворец»

31-летний бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне защищающий цвета «Ромы», рассказал о лучшей тренировочной базе в своей карьере.

- Самая крутая база в твоей карьере?

- Самая крутая? Не знаю. У всех свои нюансы.

- Когда я разговаривал с Зинченко, а у «Манчестер Сити» очень крутая база, он говорил: «Ты не был в «Шахтере». Там озеро»…

- Да, там дворец был (улыбается). Не база, а дворец просто.

В составе «Шахтера» Мхитарян выступал с 2010-го по 2013-й годы. Также футболист защищал цвета «Пюника», донецкого «Металлурга», «Боруссии» Дортмунд, «Манчестер» Юнайтед и лондонского «Арсенала».