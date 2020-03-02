Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020»

Член тренерского штаба «Днепра-1» Луиджи Ночентини поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Конечно, мы часто общаемся с Андреа Малдерой. С другими тренерами сборной Украины лично не знаком, но прекрасно знаю, кто такие Андрей Шевченко и Мауро Тассотти (улыбается). Считаю, что эти специалисты проделали просто фантастическую работу. В национальной команде работать очень тяжело. За несколько дней тренировок, предшествующих играм, непросто донести до футболистов свое видение, но в сборной Украины это сделали. В игре команды, как только ты начинаешь ее смотреть, сразу видны все идеи и структура на поле. Все это и дало такой результат — уверенный выход на Евро-2020 из сложнейшей группы. В финальном турнире будет непросто — и с Голландией, и с Австрией. Однако у украинцев сыгранный коллектив, у тренеров будет время на подготовку, и я думаю, что ваша сборная выйдет из группы», — считает Ночентини.