Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020»

Тренерский штаб украинской команды проделал фантастическую работу, считает специалист

  • 02.03.2020 21:42
  • 1339 просмотров
  • 1 комментарий
Луиджи НОЧЕНТИНИ: «Сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020»
© Facebook. Дмитрий Михайленко и Луиджи Ночентини

Член тренерского штаба «Днепра-1» Луиджи Ночентини поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

«Конечно, мы часто общаемся с Андреа Малдерой. С другими тренерами сборной Украины лично не знаком, но прекрасно знаю, кто такие Андрей Шевченко и Мауро Тассотти (улыбается). Считаю, что эти специалисты проделали просто фантастическую работу. В национальной команде работать очень тяжело. За несколько дней тренировок, предшествующих играм, непросто донести до футболистов свое видение, но в сборной Украины это сделали. В игре команды, как только ты начинаешь ее смотреть, сразу видны все идеи и структура на поле. Все это и дало такой результат — уверенный выход на Евро-2020 из сложнейшей группы. В финальном турнире будет непросто — и с Голландией, и с Австрией. Однако у украинцев сыгранный коллектив, у тренеров будет время на подготовку, и я думаю, что ваша сборная выйдет из группы», — считает Ночентини.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.03.2020 21:56
    +1
    На данный момент у нас не одного игрока атаки в хорошей форме нет!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.03.2020 21:56
    +1
    На данный момент у нас не одного игрока атаки в хорошей форме нет!
    Ссылка
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