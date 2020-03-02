Калинина уступила россиянке Вихлянцевой на турнире в США

Украинка не сумела преодолеть первый круг соревнований в Индиан-Уэллс

  • 02.03.2020 22:46
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Калинина уступила россиянке Вихлянцевой на турнире в США
© Baltic Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллсе.
 
В поединке первого круга украинка уступила россиянке Наталии Вихлянцевой (№125 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:2, 6:7(5), 4:6
 
В следующем раунде Вихлянцева сразится против девятой сеяной Джессики Пегулы из США.
 
Ранее Марта Костюк уступила на старте турнира в Лионе.

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Источник — Sport.ua

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