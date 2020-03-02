Свитолина / Конта – Эррани / Сегель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, второго марта, Элина Свитолина в паре с Йоханной Контой сыграет стартовый матч парного разряда на турнире в Монтеррее.
Соперницами украинско-британского дуэта станут Сара Эррани (Италия) и Даниэла Сегель (Чили).
Начало матча в 21:30 по Киеву.
Прямая трансляция доступна по ссылке.
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Источник — Sport.ua
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