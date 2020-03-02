Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер никогда не станет Динамо»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о киевском «Динамо» и донецком «Шахтере».

«Динамо» — это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы «Шахтер» донецкий ни хотел бы, но он не станет «Динамо». Так же как и «Динамо» никогда не станет «Шахтером». Потому что «Динамо» есть «Динамо». Оно осталось еще с тех, советских, времен, потому что это громко звучало. Да, на данный момент «Шахтер» где-то, может быть, переигрывает «Динамо» и где-то идет чуть выше. Я уверен, что придет время, когда это все опять поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей, спортивной…», — считает Вернидуб.