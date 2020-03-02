Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер никогда не станет Динамо»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о киевском «Динамо» и донецком «Шахтере».
«Динамо» — это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы «Шахтер» донецкий ни хотел бы, но он не станет «Динамо». Так же как и «Динамо» никогда не станет «Шахтером». Потому что «Динамо» есть «Динамо». Оно осталось еще с тех, советских, времен, потому что это громко звучало. Да, на данный момент «Шахтер» где-то, может быть, переигрывает «Динамо» и где-то идет чуть выше. Я уверен, что придет время, когда это все опять поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей, спортивной…», — считает Вернидуб.
Источник — #FootballHub
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А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
Вернидуб брал никому не подошедших в Шахтере 3 , Севастополе и в глубоком запасе и через год год отдавал назад уже готовыми играть не только в основе, а и в сборной.
Так что Шахтер больше был
заинтересован в отправку в аренду.
Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
ты вот просто, пустое место...
ну конечно в «аватарковом» смысле
————
Видать это настолько глубоко эти комплексы , что никакие спортивные достижения из не вытеснят .....
А ДК , как было так и есть самой популярной , народной командой Украины , жаль что только руководство хромает.
Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
ты вот просто, пустое место...
ну конечно в «аватарковом» смысле
————
Видать это настолько глубоко эти комплексы , что никакие спортивные достижения из не вытеснят .....
А ДК , как было так и есть самой популярной , народной командой Украины , жаль что только руководство хромает.
А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
Вернидуб брал никому не подошедших в Шахтере 3 , Севастополе и в глубоком запасе и через год год отдавал назад уже готовыми играть не только в основе, а и в сборной.
Так что Шахтер больше был
заинтересован в отправку в аренду.
А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
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