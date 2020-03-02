Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер никогда не станет Динамо»

«Динамо» — народный клуб, который на устах у всех, считает специалист

  • 02.03.2020 21:01
  • 5436 просмотров
  • 27 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер никогда не станет Динамо»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о киевском «Динамо» и донецком «Шахтере».

«Динамо» — это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы «Шахтер» донецкий ни хотел бы, но он не станет «Динамо». Так же как и «Динамо» никогда не станет «Шахтером». Потому что «Динамо» есть «Динамо». Оно осталось еще с тех, советских, времен, потому что это громко звучало. Да, на данный момент «Шахтер» где-то, может быть, переигрывает «Динамо» и где-то идет чуть выше. Я уверен, что придет время, когда это все опять поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей, спортивной…», — считает Вернидуб.

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Источник — #FootballHub

(37 голосов)

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Комментарии
    DSH88
      DSH88, 02.03.2020 22:39
    -1
    Вот сто пудов согласен. Но ведь и зоря никогда не станет даже вровень ни с Металлистом ни с Днепром . Та и до Кривбасса ей 100 верст гуаном плыть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 22:33
    0
    AK_228, 02.03.2020 22:01
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    Задел все таки. Нельзя пустое место наполнять, оно станет тяжёлым, весомым))))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 02.03.2020 22:25
    0
    Leo Leo, 02.03.2020 22:03
    Юра,ну ты...
    Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
    Заря не брала игроков Шахтера, как берет Мариуполь.
    Вернидуб брал никому не подошедших в Шахтере 3 , Севастополе и в глубоком запасе и через год год отдавал назад уже готовыми играть не только в основе, а и в сборной.
    Так что Шахтер больше был
    заинтересован в отправку в аренду.
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 02.03.2020 22:13
    0
    Не знаю долго ли динамо будет народным. Ребятня с района бегает в основном в футболках Шахтера, либо европейских клубов
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 22:05
    0
    digsum, 02.03.2020 22:03
    А мне Джефом Бриджесом, сержу_кр Гомером Симпсоном, а жекефанни котом
    Ну вот какие могут быть обиды!?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 02.03.2020 22:03
    +4
    Юра,ну ты...
    Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 22:03
    +1
    AK_228, 02.03.2020 22:01
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    А мне Джефом Бриджесом, сержу_кр Гомером Симпсоном, а жекефанни котом
    Ссылка
    inoj
      inoj, 02.03.2020 22:02
    0
    digsum, 02.03.2020 21:50
    Не только политический, еще благотворительный. Не может один человек сосредоточить все богатства страны в одних руках и при этом не благотворить. Купить 100 скорых это инфоповод на 2 часа, а Шахтер это надолго.
    Бережи Боже від такого "благодійника".
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 22:01
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 21:42
    Блин ну без обид. Мне просто риторика понравилась.
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 22:01
    -1
    serge_kr, 02.03.2020 22:00
    Тем более этот "народный клуб" только позорит Украину своими офшорами, фанами рассистами и результатами на евроарене.
    А Щахтер позорит своими фанами расистами ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 22:00
    -2
    jetcrow, 02.03.2020 21:58
    Динамо народный клуб это правда, но суметь это сказать так что бы параллельно еще и шахтёр подобосрать это конечно надо быть тем ещё говнюком.
    Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
    Тем более этот "народный клуб" только позорит Украину своими офшорами, фанами рассистами и результатами на евроарене.
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 02.03.2020 21:58
    0
    Динамо народный клуб это правда, но суметь это сказать так что бы параллельно еще и шахтёр подобосрать это конечно надо быть тем ещё говнюком.
    Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 02.03.2020 21:56
    -2
    Только вот сейчас каждый мальчик знает только одну команду и это Шахтер, а время Динамо проходит с каждым годом и этот клуб через десяток лет будет таким же как и все остальные.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.03.2020 21:54
    0
    ШД як мінімум треба мати свій дім, а не бомжувати... Скільки б мільйонів в кротів не вкладали, поки що - це клуб-безхатченко!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 21:50
    0
    inoj, 02.03.2020 21:46
    Завжди пишу тут і Вернидуб підтверджує це - ахметовський Шахтар - це не спортивний клуб, а політичний проєкт (крапка)
    Не только политический, еще благотворительный. Не может один человек сосредоточить все богатства страны в одних руках и при этом не благотворить. Купить 100 скорых это инфоповод на 2 часа, а Шахтер это надолго.
    Ссылка
    inoj
      inoj, 02.03.2020 21:46
    +4
    Завжди пишу тут і Вернидуб підтверджує це - ахметовський Шахтар - це не спортивний клуб, а політичний проєкт (крапка)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 21:42
    +1
    AK_228, 02.03.2020 21:32
    Попей водички..
    ты вот просто, пустое место...
    ну конечно в «аватарковом» смысле
    Блин ну без обид. Мне просто риторика понравилась.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 21:42
    -6
    Местная пресс-служба динамо отписалась, можно расходиться
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.03.2020 21:36
    +3
    "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 21:36
    +1
    Это точном, даже не представляю что должно произойти, чтобы ШД избавился от комплекса младшего брата . Ведь даже во время супер важных мастей ШД ( например еврокубок) его фаны через каждый второй пост говорят о ДК 🤷‍♂️....
    ————
    Видать это настолько глубоко эти комплексы , что никакие спортивные достижения из не вытеснят .....
    А ДК , как было так и есть самой популярной , народной командой Украины , жаль что только руководство хромает.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.03.2020 21:14
    +7
    Молодец Вернидуб - верно подметил!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 02.03.2020 22:03
    +4
    Юра,ну ты...
    Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
    Ссылка
    inoj
      inoj, 02.03.2020 21:46
    +4
    Завжди пишу тут і Вернидуб підтверджує це - ахметовський Шахтар - це не спортивний клуб, а політичний проєкт (крапка)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.03.2020 21:36
    +3
    "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 22:03
    +1
    AK_228, 02.03.2020 22:01
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    А мне Джефом Бриджесом, сержу_кр Гомером Симпсоном, а жекефанни котом
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 21:42
    +1
    AK_228, 02.03.2020 21:32
    Попей водички..
    ты вот просто, пустое место...
    ну конечно в «аватарковом» смысле
    Блин ну без обид. Мне просто риторика понравилась.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.03.2020 21:36
    +1
    Это точном, даже не представляю что должно произойти, чтобы ШД избавился от комплекса младшего брата . Ведь даже во время супер важных мастей ШД ( например еврокубок) его фаны через каждый второй пост говорят о ДК 🤷‍♂️....
    ————
    Видать это настолько глубоко эти комплексы , что никакие спортивные достижения из не вытеснят .....
    А ДК , как было так и есть самой популярной , народной командой Украины , жаль что только руководство хромает.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 21:28
    +1
    AK_228, 02.03.2020 21:15
    «Оно осталось еще с тех, советских, времен».
    Никогда вам не стать Федором Двинятиным
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 21:26
    +1
    Солигорский Шахтер никогда не станет брестским Динамо!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 22:33
    0
    AK_228, 02.03.2020 22:01
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    Задел все таки. Нельзя пустое место наполнять, оно станет тяжёлым, весомым))))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 02.03.2020 22:25
    0
    Leo Leo, 02.03.2020 22:03
    Юра,ну ты...
    Когда в Заре пол Шахты бегали ты Палкина с Ринатом облизывал,а теперь... Не не,СПИДом не заболеешь,не бойся..
    Заря не брала игроков Шахтера, как берет Мариуполь.
    Вернидуб брал никому не подошедших в Шахтере 3 , Севастополе и в глубоком запасе и через год год отдавал назад уже готовыми играть не только в основе, а и в сборной.
    Так что Шахтер больше был
    заинтересован в отправку в аренду.
    Ссылка
    Volk
    online
      Volk, 02.03.2020 22:13
    0
    Не знаю долго ли динамо будет народным. Ребятня с района бегает в основном в футболках Шахтера, либо европейских клубов
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 22:05
    0
    digsum, 02.03.2020 22:03
    А мне Джефом Бриджесом, сержу_кр Гомером Симпсоном, а жекефанни котом
    Ну вот какие могут быть обиды!?
    Ссылка
    inoj
      inoj, 02.03.2020 22:02
    0
    digsum, 02.03.2020 21:50
    Не только политический, еще благотворительный. Не может один человек сосредоточить все богатства страны в одних руках и при этом не благотворить. Купить 100 скорых это инфоповод на 2 часа, а Шахтер это надолго.
    Бережи Боже від такого "благодійника".
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 02.03.2020 22:01
    0
    Trasher311987, 02.03.2020 21:42
    Блин ну без обид. Мне просто риторика понравилась.
    Какие обиды!? Ты ведь пустое местно а не я
    А мне, вместе с Вернидубом никогда не стать Фёдором Двинятиным
    Ссылка
    jetcrow
      jetcrow, 02.03.2020 21:58
    0
    Динамо народный клуб это правда, но суметь это сказать так что бы параллельно еще и шахтёр подобосрать это конечно надо быть тем ещё говнюком.
    Юра уже .опой чует что власть меняется, Ринат далеко, а пел совсем другие песни 5 лет назад. Фу таким быть.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 02.03.2020 21:54
    0
    ШД як мінімум треба мати свій дім, а не бомжувати... Скільки б мільйонів в кротів не вкладали, поки що - це клуб-безхатченко!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 21:50
    0
    inoj, 02.03.2020 21:46
    Завжди пишу тут і Вернидуб підтверджує це - ахметовський Шахтар - це не спортивний клуб, а політичний проєкт (крапка)
    Не только политический, еще благотворительный. Не может один человек сосредоточить все богатства страны в одних руках и при этом не благотворить. Купить 100 скорых это инфоповод на 2 часа, а Шахтер это надолго.
    Ссылка
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