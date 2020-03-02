Месси создал больше всех голевых моментов за последние пять лет

Аргентинский форвард «Барселоны» стал лидером среди игроков из топ-5 лиг Европы

  • 02.03.2020 20:21
  • 956 просмотров
  • 3 комментария
Месси создал больше всех голевых моментов за последние пять лет
© ФК Барселона. Лионель Месси (справа)

32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси создал больше всех голевых моментов для своих партнеров за последние пять лет. Рассматривались игроки из топ-5 лиг Европы.

Всего на счету Месси 158 созданных шансов для партнеров. В среднем, Месси создавал один голевой момент за 90 минут.

На втором месте еще один аргентинец — 32-летний атакующий хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария (109 голевых моментов). На третьем — 28-летний бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (94 голевых момента).

1. Лионель Месси («Барселона») — 158;
2. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 109;
3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 94;
4. Неймар (ПСЖ) — 86;
5. Томас Мюллер («Бавария») — 84;
6. Луис Суарес («Барселона») — 83;
7. Алехандро Гомес («Аталанта») — 81;
8. Димитри Пайе («Марсель») — 76;
9. Рияд Марез («Манчестер Сити») — 66;
10. Филип Костич («Айнтрахт») — 65.

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Источник — CIES

(5 голосов)

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Комментарии
    digsum
      digsum, 02.03.2020 20:51
    0
    Наличие Алехандро Гомеса в списке говорит о том, что у Русика очень сильный конкурент.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 02.03.2020 20:49
    0
    Вот и представь себе, что топ-2 креативщика в мире - это представители сборной Аргентины. А где трофеи-то?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.03.2020 20:41
    -1
    Те, кто вопит на каждом углу о том, что Месси давно не тот, и что вокруг него есть игроки более талантливые, явно не дружат со статистикой.... Еще давно вождь мирового пролетариата высказался по этому вопросу - там, где начинаются цифры, заканчиваются вопросы...
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    digsum
      digsum, 02.03.2020 20:51
    0
    Наличие Алехандро Гомеса в списке говорит о том, что у Русика очень сильный конкурент.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 02.03.2020 20:49
    0
    Вот и представь себе, что топ-2 креативщика в мире - это представители сборной Аргентины. А где трофеи-то?
    Ссылка
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