Месси создал больше всех голевых моментов за последние пять лет

32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси создал больше всех голевых моментов для своих партнеров за последние пять лет. Рассматривались игроки из топ-5 лиг Европы.

Всего на счету Месси 158 созданных шансов для партнеров. В среднем, Месси создавал один голевой момент за 90 минут.

На втором месте еще один аргентинец — 32-летний атакующий хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария (109 голевых моментов). На третьем — 28-летний бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (94 голевых момента).

1. Лионель Месси («Барселона») — 158;

2. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 109;

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 94;

4. Неймар (ПСЖ) — 86;

5. Томас Мюллер («Бавария») — 84;

6. Луис Суарес («Барселона») — 83;

7. Алехандро Гомес («Аталанта») — 81;

8. Димитри Пайе («Марсель») — 76;

9. Рияд Марез («Манчестер Сити») — 66;

10. Филип Костич («Айнтрахт») — 65.