Месси создал больше всех голевых моментов за последние пять лет

32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси создал больше всех голевых моментов для своих партнеров за последние пять лет. Рассматривались игроки из топ-5 лиг Европы.
Всего на счету Месси 158 созданных шансов для партнеров. В среднем, Месси создавал один голевой момент за 90 минут.
На втором месте еще один аргентинец — 32-летний атакующий хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария (109 голевых моментов). На третьем — 28-летний бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (94 голевых момента).
1. Лионель Месси («Барселона») — 158;
2. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 109;
3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 94;
4. Неймар (ПСЖ) — 86;
5. Томас Мюллер («Бавария») — 84;
6. Луис Суарес («Барселона») — 83;
7. Алехандро Гомес («Аталанта») — 81;
8. Димитри Пайе («Марсель») — 76;
9. Рияд Марез («Манчестер Сити») — 66;
10. Филип Костич («Айнтрахт») — 65.
Источник — CIES
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