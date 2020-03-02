ВИДЕО. Бенито забил обидный гол вратарю Колоса

21-летний нигерийский форвард киевского «Динамо» Бенито отметился очередным забитым мячом за команду U-21.
В поединке чемпионата Украины против «Колоса» U-21 (5:0) Бенито забил на 61-й минуте, сделав счет 4:0 в пользу своей команды. Бенито отправил мяч прямиком между ног голкиперу соперников.
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Источник — ФК Динамо Киев
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