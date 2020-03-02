Александр РОМАНЧУК: «Всегда нужно брать три очка»

Футболист «Динамо» U-21 доволен победой над «Колосом» (5:0)

  • 02.03.2020 19:26
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Александр РОМАНЧУК: «Всегда нужно брать три очка»
© ФК Динамо Киев. Александр Романчук

Защитник молодежной команды «Динамо» Александр Романчук прокомментировал победу над «Колосом» со счетом 5:0.

- Нам всегда нужно брать три очка, поэтому любая игра для нас важна. Этот матч был тяжелым, вы же видите, какие погодные условия, и поле не очень хорошее. Плюс команда соперника очень хорошо подготовилась, особенно в том, что касается игры сзади. Но мы забили быстрый гол и потом дальше пошло уже легче. Забили второй — они немного подсели, а мы взяли игру под свой контроль.

- Быстро ли удалось восстановиться после игры на искусственном газоне в Днепре?
- Если честно, было достаточно тяжело. У нас сначала была игра на нашей базе, потом штучный газон в Днепре, а потом опять матч на натуральной траве. Такие переходы очень тяжелые для коленей и спины. Но ничего страшного, мы растираемся и готовимся к матчам на любом покрытии.

- Впереди очень тяжелый матч в Александрии, где мы не всегда побеждаем. Психологически команда уже настраивается на эту игру?
- «Александрия» – принципиальный для нас соперник, ведь в прошлом году из четырех матчей мы проиграли три. Поэтому нужно исправлять эту ситуацию и доказывать, что то была случайность. Настраиваемся взять свои три очка.

- Вы уже не первый матч играете на позиции опорного полузащитника, как чувствуете себя в этой роли?
- Достаточно комфортно и удобно. Даже больше хочется играть на этом месте, мне нравится здесь, поскольку имею больше пространства для игры вперед.

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Источник — ФК Динамо Киев

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