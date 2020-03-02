Генрих МХИТАРЯН: «Гайтана обещала спеть гимн Шахтера на армянском»

31-летний экс-игрок «Шахтера» Генрих Мхитарян рассказал о том, как ему пришлось петь перед 50-тысячной аудиторией.

- Когда ты поставил рекорд по забитым голам в «Шахтере», ты пел песню для 50-тысячной аудитории. Что сложнее — петь песню, когда на тебя смотрят 50 тысяч, или играть в футбол, когда на тебя смотрят 50 тысяч?

- Петь песню. Если бы это была моя первая игра на стадионе, где находятся 50 тысяч зрителей, может быть, я бы волновался тоже. Но когда у тебя микрофон в руке, это совсем другое. Несмотря на то, что я не должен был петь, тогда была певица Гайтана. Она сказала, если я забью 25-ть голов, она споет гимн «Шахтера» на армянском. Свой 25-й гол я забил в последней игре. У нее не было времени на подготовку. Она попросила спеть песню на армянском с ней, и я согласился.

Генрих Мхитарян стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе «Шахтера» в сезоне 2012/2013, забив 25 мячей. «Шахтер» стал чемпионом, а во время празднования, которое проходило на «Донбасс Арене», Мхитарян спел песню на армянском языке.

Мхитарян защищал цвета «Шахтера» с 2010-го по 2013-й годы.