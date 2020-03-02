ФОТО. Черноморец вернулся из Турции в защитных масках

В понедельник, 2-го марта, «Черноморец» вернулся Одессу после тренировочных сборов в Турции. На средиземноморье «Черноморец» находился 26 дней и провел шесть товарищеских матчей.

Впереди у футболистов одесского клуба несколько выходных дней, а затем продолжится работа по подготовке к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге, который возобновится 22-го марта. «Моряки» будут тренироваться на своей УТБ в Совиньоне, запланировано четыре спарринга.

Следует отметить, что из Турции украинская команда возвращалась в защитных масках, вероятно, из-за угрозы коронавируса — прим. Sport.ua.