FAVBET став офіційним спонсором Руху

Компанія FavBet та футбольний клуб «Рух» уклали партнерський договір розрахований на півтора сезони з можливістю подальшої пролонгації. Головна мета співпраці – розвиток та популяризація футболу, у чому FavBet має багаторічний міжнародний досвід.

Favbet - провідна букмекерська компанія України, яка працює на міжнародному ринку з 1999-го року. Є титульним спонсором Прем’єр-Ліги України та партнером клубів елітного дивізіону, зокрема, «Динамо», «Маріуполя» та луганської «Зорі». Тепер і «Рух» запалюватиме гру разом Favbet.

Співпраця футбольного клубу «Рух» та компанії «Favbet» передбачає широкий спектр маркетингових активностей, зокрема зовнішню рекламу (банерна лінія на стадіоні, брендування ігрової форми та клубного автобусу, матчевих студій, підставки для м’яча, лого на офіційному сайті клубу) та digital-рекламу, реалізацію соціальних та медіапроектів, а також ряд інтерактивностей для вболівальників «жовто-чорних».

КАТЕРИНА МАШЕВСЬКА, директор з комунікацій компанії FavBet: «Ми завжди співпрацюємо з найкращими, тими, хто знає справжній смак перемоги та не може жити без нього. Саме тому і було прийнято рішення укласти угоду с футбольним клубом «Рух». Сьогодні це лідер першої ліги, а вже у наступному сезоні «Рух» обов’язково має стати однїєю із найсильніших команд FavBet Ліги. Наші цінності у партнерстві залишаються незмінні: фанові активності, збільшення кількості вболівальників та розвиток футболу на стадіоні і поза його межами. Буде бій! Тож запалимо гру разом».

ІГОР ДЕДИШИН, генеральний директор ФК «Рух»: «Для такого молодого клубу, як «Рух» – це великий прорив. Дуже сподіваємося, що компанія «FavBet», яка є своєрідним знаком якості і певним еталоном у спонсоруванні в спорті й, зокрема, у футболі, нам допоможе. Досвід співпраці з таким клубом, як «Динамо» Київ продемонстрував, що «FavBet» має дуже багато цікавих ідей щодо позиціонування клубу і дуже глибоко розуміє потребу вболівальників. Компанія робить все для того, щоб глядачі отримали повний комплекс послуг, зокрема, інформаційних. Співпраця з «FavBet» точно піде на користь в першу чергу нам, але й компанії також. Дуже приємно, що один з лідерів на рекламному спортивному ринку в Україні, компанія «FavBet», обрала «Рух».