FAVBET став офіційним спонсором Руху

Команда отримала партнера

  • 02.03.2020 16:41
  • 997 просмотров
  • 0 комментариев
FAVBET став офіційним спонсором Руху
© http://fcrukh.com/

Компанія FavBet та футбольний клуб «Рух» уклали партнерський договір розрахований на півтора сезони з можливістю подальшої пролонгації. Головна мета співпраці – розвиток та популяризація футболу, у чому FavBet має багаторічний міжнародний досвід.

Favbet - провідна букмекерська компанія України, яка працює на міжнародному ринку з 1999-го року.  Є титульним спонсором Прем’єр-Ліги України та партнером клубів елітного дивізіону, зокрема, «Динамо», «Маріуполя» та луганської «Зорі». Тепер і «Рух» запалюватиме гру разом Favbet.

Співпраця футбольного клубу «Рух» та компанії «Favbet» передбачає широкий спектр маркетингових активностей, зокрема зовнішню рекламу (банерна лінія на стадіоні, брендування ігрової форми та клубного автобусу, матчевих студій, підставки для м’яча, лого на офіційному сайті клубу) та digital-рекламу, реалізацію соціальних та медіапроектів, а також ряд інтерактивностей для вболівальників «жовто-чорних».

КАТЕРИНА МАШЕВСЬКА,  директор з комунікацій компанії FavBet: «Ми завжди співпрацюємо з найкращими, тими, хто знає справжній смак перемоги та не може жити без нього. Саме тому і було прийнято рішення укласти угоду с футбольним клубом «Рух». Сьогодні це лідер першої ліги, а вже у наступному сезоні «Рух» обов’язково має стати однїєю із найсильніших команд FavBet Ліги. Наші цінності у партнерстві залишаються незмінні: фанові активності, збільшення кількості вболівальників та розвиток футболу на стадіоні і поза його межами. Буде бій! Тож запалимо гру разом».

ІГОР ДЕДИШИН, генеральний директор ФК «Рух»: «Для такого молодого клубу, як «Рух» – це великий прорив. Дуже сподіваємося, що компанія «FavBet», яка є своєрідним знаком якості і певним еталоном у спонсоруванні в спорті й, зокрема, у футболі, нам допоможе. Досвід співпраці з таким клубом, як «Динамо» Київ продемонстрував, що «FavBet» має дуже багато цікавих ідей щодо позиціонування клубу і дуже глибоко розуміє потребу вболівальників. Компанія робить все для того, щоб глядачі отримали повний комплекс послуг, зокрема, інформаційних. Співпраця з «FavBet» точно піде на користь в першу чергу нам, але й компанії також. Дуже приємно, що один з лідерів на рекламному спортивному ринку в Україні, компанія «FavBet», обрала «Рух».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности