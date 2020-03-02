Генрих МХИТАРЯН: «Луческу хотел меня купить, когда я был в Пюнике»

Но армянский хавбек попал в «Шахтер» транзитом через донецкий «Металлург»

  • 02.03.2020 17:33
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Генрих МХИТАРЯН: «Луческу хотел меня купить, когда я был в Пюнике»
© ФК Шахтер Донецк. Генрих Мхитарян

31-летний армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, чей контракт принадлежит лондонскому «Арсеналу», рассказал, что мог перейти в донецкий «Шахтер» из «Пюника».

- Мирча Луческу очень впечатлился твоей игрой и попросил Ахметова тебя купить. Но ты не перешел в «Шахтер», ты перешел в донецкий «Металлург». Почему?
- Если честно, я не знал, что «Шахтер» интересовался мной, когда я был в «Пюнике». Потом я узнал, что Мирча Луческу хотел меня купить, но конкретных предложений не было. Мне сказали, что лучший вариант — перейти в «Металлург», играть там полгода и оттуда уехать в Европу.

- В «Шахтере» тебя называли «хозяином базы», потому что ты жил на базе. Правда, что у тебя был отдельный повар и отдельная обслуга, которые жили вместе с тобой на базе?
- Индивидуального повара у меня не было (смеется). Повара работали до вечера. Благодарю всех работников, которые ухаживали за мной.

Мхитарян выступал за армянский «Пюник» с 2006-го по 2009-й годы, после чего перешел в донецкий «Металлург», откуда был выкуплен «Шахтером» в августе 2010-го года. Мхитарян защищал цвета «Шахтера» до лета 2013-го года, после чего перешел в дортмундскую «Боруссию».

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Источник — КраСава

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