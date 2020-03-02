ВИДЕО. Игорь Беланов. Шаровая молния Динамо с Золотым мячом

Канал UA-Footbаll представляет новое видео исторического цикла о легендах украинского футбола биографией Игоря Беланова: яркого нападающего, который поиграл в советском и украинском чемпионатах, добирался до финала чемпионата Европы и попробовал себя в роли владельца одного из швейцарских клубов.
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Источник — Sport.ua
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