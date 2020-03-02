ВИДЕО. Игорь Беланов. Шаровая молния Динамо с Золотым мячом

Канал UA-Footbаll – о легендарном украинском футболисте

  • 02.03.2020 17:10
  • 1996 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Игорь Беланов. Шаровая молния Динамо с Золотым мячом
© Униан. Игорь Беланов

Канал UA-Footbаll представляет новое видео исторического цикла о легендах украинского футбола биографией Игоря Беланова: яркого нападающего, который поиграл в советском и украинском чемпионатах, добирался до финала чемпионата Европы и попробовал себя в роли владельца одного из швейцарских клубов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 17:49
    0
    Рассказывали что в том сезоне когда Беланов получил золотой мяч лучшим в СССР был Заваров!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 17:49
    0
    Рассказывали что в том сезоне когда Беланов получил золотой мяч лучшим в СССР был Заваров!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности