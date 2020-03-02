ТаТоТаке. Жаркий тур УПЛ, шансы Шахтера против Вольфсбурга, трансфер Кадара

Разбираем очень горячий тур УПЛ - неоднозначные судейские решения, перспективы Зари на серебро, новый форвард для сборной и таинственная травма Марлоса.

01:35 - Шахтер дожился - его прессингует и обыгрывает предпоследняя команда УПЛ

03:53 - Кошмар от Дентиньо и неплохой дебют от Бондаренко

06:22 - Спорим по красным Буяльского и Полевого

10:48 - Динамо должно поблагодарить Супрягу

13:44 - Рано отправлять Супрягу в сборную Украины

15:44 - Заре снова пофартило, Десна удивляет, Александрия разваливается, Карпаты не заслужили поражения, Колос - не фаворит на топ-6

20:45 - Шансы Шахтера против Вольфсбурга - 45 на 55

23:38 - Похоже, мы больше не увидим Марлоса в оптимальном состоянии

26:03 - Динамо избавилось от Кадара - алилуйя!