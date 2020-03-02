Чемпионская гонка WTA. Свитолина теряет позиции, Ястремская стабильна

В рамках WTA Race to Shenzhen, борьбы за участие в Итоговом турнире, украинская теннисистка Элина Свитолина, которая неудачно начала сезон, опустилась на 66-е место.

Лучшей среди украинок является Даяна Ястремская, занимающая в этом рейтинге 18-ю позицию.

Для попадания на Итоговый турнир в конце года нужно было в топ-8.

Свитолина в прошлом году в финале Итогового турнира проиграла, а в 2018 году стала победительницей соревнования.