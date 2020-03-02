В Полтаве состоялась тренировка по футболу для детей с инвалидностью

Тренировка состоялась в первый день весны

  • 02.03.2020 12:23
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
В Полтаве состоялась тренировка по футболу для детей с инвалидностью
© Parimatch

В октябре 2019 г. Parimatch Foundation и Shakhtar Social совместно запустили занятия по футболу для детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов – соответственно «Так, я можу!» и «Давай, играй!». Первого марта открытая тренировка состоялась в Полтаве на территории школы №5.

Утром в день матча с ФК «Ворскла» первый ассистент главного тренера ФК «Шахтер» Витор Северино, тренер по вратарям Антониу Феррейра и защитник Витао посетили тренировку детей с инвалидностью. Гости поиграли вместе с детьми в футбол, раздали автографы, вручили подарки и провели небольшую фотосессию.

Примечательно, что в школе №5 школьники являются волонтерами занятий для детей с инвалидностью, что способствует социализации.

«Благодарны судьбе, что сегодня нас посетили талантливые и милосердные футболисты. Их дело очень нужно детям социальных категорий и их родителям. С энтузиазмом и интересом работает с ними каждую субботу наш учитель физкультуры, а дети каждый раз ждут новую встречу» –  прокомментировала директор школы № 5 Тамара Жага.

Занятия для ребят с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. Общее количество участников – 120. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей.

«Для Parimatch Foundation очень важной является социализация детей с инклюзией через занятия спортом и физическую активность. Полтава стала уже третьим городом в рамках программы «Так, я можу!». И замечательно, что в этой школе ученики стали волонтерами занятий. Ключевая миссия нашего проекта — сделать тренировки и физическую активность максимально доступными для инклюзивных детей на всей территории Украины» – отметила Президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота подчеркнул, что в городе прилагают максимум усилий для развития доступности в целом и инклюзивного образования, и развития детей в частности.

«Мы должны идти в ногу со временем и соответствовать мировым стандартам доступности. Сегодня мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры города для формирования доступности в учебных заведениях, учреждениях культуры. Мы обеспечиваем доступное инклюзивное образование. Такая инициатива фондов позволяет самореализоваться детям, которым сложно будет заниматься в общих секциях наравне с другими сверстниками. А Полтава, стоит заметить, никогда не отстает в параолимпийских видах спорта, поэтому и тем, кто увлекается футболом, должны быть открыты все двери», — отметил Шамота.

Напоминаем, что желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте letsplay@shakhtar.com

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности