В Полтаве состоялась тренировка по футболу для детей с инвалидностью

В октябре 2019 г. Parimatch Foundation и Shakhtar Social совместно запустили занятия по футболу для детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов – соответственно «Так, я можу!» и «Давай, играй!». Первого марта открытая тренировка состоялась в Полтаве на территории школы №5.

Утром в день матча с ФК «Ворскла» первый ассистент главного тренера ФК «Шахтер» Витор Северино, тренер по вратарям Антониу Феррейра и защитник Витао посетили тренировку детей с инвалидностью. Гости поиграли вместе с детьми в футбол, раздали автографы, вручили подарки и провели небольшую фотосессию.

Примечательно, что в школе №5 школьники являются волонтерами занятий для детей с инвалидностью, что способствует социализации.

«Благодарны судьбе, что сегодня нас посетили талантливые и милосердные футболисты. Их дело очень нужно детям социальных категорий и их родителям. С энтузиазмом и интересом работает с ними каждую субботу наш учитель физкультуры, а дети каждый раз ждут новую встречу» – прокомментировала директор школы № 5 Тамара Жага.

Занятия для ребят с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. Общее количество участников – 120. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей.

«Для Parimatch Foundation очень важной является социализация детей с инклюзией через занятия спортом и физическую активность. Полтава стала уже третьим городом в рамках программы «Так, я можу!». И замечательно, что в этой школе ученики стали волонтерами занятий. Ключевая миссия нашего проекта — сделать тренировки и физическую активность максимально доступными для инклюзивных детей на всей территории Украины» – отметила Президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота подчеркнул, что в городе прилагают максимум усилий для развития доступности в целом и инклюзивного образования, и развития детей в частности.

«Мы должны идти в ногу со временем и соответствовать мировым стандартам доступности. Сегодня мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры города для формирования доступности в учебных заведениях, учреждениях культуры. Мы обеспечиваем доступное инклюзивное образование. Такая инициатива фондов позволяет самореализоваться детям, которым сложно будет заниматься в общих секциях наравне с другими сверстниками. А Полтава, стоит заметить, никогда не отстает в параолимпийских видах спорта, поэтому и тем, кто увлекается футболом, должны быть открыты все двери», — отметил Шамота.

Напоминаем, что желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте letsplay@shakhtar.com