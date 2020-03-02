Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Победы над Динамо случаются не так уж часто»

После победы над «Динамо» 3:1 «Днепр-1» ждет поединок в УПЛ против «Шахтера». Наставник Дмитрий Михайленко отмечает, что команда еще надеется побороться за топ-6, хотя отстает от 6-й позиции на 4 очка за два тура до конца.

- Дмитрий Станиславович, «Днепр-1» переиграл «Динамо», а «Шахтер», в свою очередь, преодолев «Бенфику», уступил «Ворскле». Чего ждать от вашей встречи с горняками?

- Трудно сказать. Думаю, что «Шахтер» будет играть разными составами - с «Ворсклой» был один вариант, а против нас, конечно, будут сильные изменения. С нами они играют за неделю до матча с «Вольфсбургом», поэтому, считаю, что они будут наигрывать основной состав на еврокубки, именно тот, что будет играть 11-го марта против немецкого клуба - это для них станет генеральной репетицией. Так что ждать мы можем только тяжелой игры для «Днепра-1» - это точно.

- Какое сейчас психологическое состояние у команды? Ведь понятно, что после победы над «Динамо» команда на подъеме, но после такого бывает и спад?

- Дело в том, что в игре с «Шахтером» на спад может нарваться любая команда (улыбается). Для нас, действительно, важно то, что мы находимся в хорошем психологическом состоянии. Победы над «Динамо» не часто бывают у многих команд, тем более у такого молодого клуба, как наш, поэтому, действительно, состояние у команды хорошее. Важно для нас сейчас продолжать прогрессировать, показывать хорошую игру и стремиться к росту абсолютно нам всем, как в личном, так и в командном плане.

- Надежда на попадание в первую шестерку еще остается?

- Посмотрим. У нас осталось две игры, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы все-таки попасть в лучшую шестерку. Но конкуренты, как тот же «Колос», находится в более выгодной ситуации, поэтому не все здесь зависит от нас. Однако могу пообещать, что мы сами для этого отдадим все силы.

- Сейчас очень плотный график игр. Как он дается команде?

- Здесь все нормально. На самом деле, не надо ломать голову над тренировочным процессом: восстанавливаемся после игры с «Динамо» и готовимся к матчу с «Шахтером», который мы много разбираем тактически. По кадровой ситуации, то у нас Когут продолжает восстанавливаться после повреждения на разминке перед игрой с «Динамо». Возможно он и будет уже готов к игре с «Шахтером», а по другим, то все здоровы. Ну и Полевой пропустит игру из-за дисквалификации.