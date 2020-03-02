Роман ЗОЗУЛЯ: Мог из Днепра перейти в Вест Хэм, помешало удаление

Роман Зозуля, который сейчас выступает за испанский «Альбасете», в комментарии Профутбол рассказал, какой матч в своей карьере хотел бы переиграть и изменить его исход.

Оказалось, что это игра Лиги Европы «Днепр» - «Тоттенхэм», в которой форвард забил гол, но и получил красную карточку.

«Хотел бы снова пережить с другим результатом матч с «Тоттенхэмом». Я забил гол, все шло хорошо, но потом удаление случилось. Подвел команду».

«А перед матчем я встречался с руководством «Вест Хэма», они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала», - рассказал Зозуля.