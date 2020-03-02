Роман ЗОЗУЛЯ: Мог из Днепра перейти в Вест Хэм, помешало удаление

Украинец рассказал об утраченной возможности сыграть в Англии

  • 02.03.2020 12:05
  • 2862 просмотра
  • 6 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: Мог из Днепра перейти в Вест Хэм, помешало удаление
© © LaLiga

Роман Зозуля, который сейчас выступает за испанский «Альбасете», в комментарии Профутбол рассказал, какой матч в своей карьере хотел бы переиграть и изменить его исход.

Оказалось, что это игра Лиги Европы «Днепр» - «Тоттенхэм», в которой форвард забил гол, но и получил красную карточку.

«Хотел бы снова пережить с другим результатом матч с «Тоттенхэмом». Я забил гол, все шло хорошо, но потом удаление случилось. Подвел команду».

«А перед матчем я встречался с руководством «Вест Хэма», они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала», - рассказал Зозуля.

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(11 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.03.2020 13:16
    0
    вполне может быть, только смысл на лавке сидеть?
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 12:59
    +1
    Тобто команда стежить за тобою, уже готова здійснити трансфер, і в останній момент передумає через червону картку яку ти заробив?Більшоі дурниці в житті не чув
    Ссылка
    RZozulya
    online
      RZozulya, 02.03.2020 12:41
    +1
    Мог перейти в Реал Мадрид , но подвело отсутствие навыков футболиста
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 02.03.2020 12:35
    +2
    Хоч він і не забивала, але Роман один з тих гравців, який здатен весь матч тягати за собою і виснажувати двох захисників! А це для чемпу Англії вагомий аргумент
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 12:33
    +1
    так как ты играешь в Сегунде то молотобойцы молиться должны что не сделали дурости -купив тебя....Им Ярмолы хватает
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 02.03.2020 12:22
    -1
    Бред. Плохой забивала- вот причина.
    Игра в испании тому доказательство.
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 02.03.2020 12:35
    +2
    Хоч він і не забивала, але Роман один з тих гравців, який здатен весь матч тягати за собою і виснажувати двох захисників! А це для чемпу Англії вагомий аргумент
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 02.03.2020 12:59
    +1
    Тобто команда стежить за тобою, уже готова здійснити трансфер, і в останній момент передумає через червону картку яку ти заробив?Більшоі дурниці в житті не чув
    Ссылка
    RZozulya
    online
      RZozulya, 02.03.2020 12:41
    +1
    Мог перейти в Реал Мадрид , но подвело отсутствие навыков футболиста
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 12:33
    +1
    так как ты играешь в Сегунде то молотобойцы молиться должны что не сделали дурости -купив тебя....Им Ярмолы хватает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.03.2020 13:16
    0
    вполне может быть, только смысл на лавке сидеть?
    Ссылка
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