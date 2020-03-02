Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

«Шахтер» становится первым клубом, проведшим 850 матчей в чемпионатах Украины.

После поражения горняков от «Ворсклы» в турнирной таблице исчезает последний «ноль».

Оранжево-черные прерывают две свои беспроигрышные серии: общую - из 48 матчей (+41=7) и выездную - из 23-х (+21=2). Последний раз дончане уступали соперникам 3 августа 2018 года - 0:1 в гостях с «Динамо».

Завершаются и два голевых сериала «Шахтера» - 12-матчевый гостевой и 13-матчевый в поединках с «Ворсклой». Последний раз горняки оставались на «сухом пайке» на чужих полях 24 апреля 2019-го - 0:0 с «Динамо», а в баталиях с полтавчанами -12 апреля 2014-го, уступив в гостях, как и ныне, со счетом 0:1.

«Ворскла», одержавшая 3-ю победу подряд в родных стенах (мячи 4-1), прерывает 10-матчевую проигрышную серию во встречах с «Шахтером». Последний раз полтавчане отбирали очки у дончан 9 августа 2015 года - 2:2 дома.

Бело-зеленые обходятся без мировых 10 игр кряду (+3-7).

Руслан Степанюк на 389-й минуте прерывает безголевую серию полтавчан в домашних поединках с «Шахтером» и на 530-й - сухую серию стража ворот горняков Алексея Шевченко.

«Динамо» 5-й раз уступает соперникам с разницей в два мяча при Алексее Михайличенко.

Безничейная домашняя серия «Днепра-1» достигает 10 матчей (+5-5).

Владислав Супряга становится вторым игроком после Алексея Осипова из «Таврии» (24 сентября 1998 года), сделавшим хет-трик в ворота «Динамо». При этом третий его гол оказывается 550-м, пропущенным динамовцами в чемпионатах Украины, второй - 100-м, пропущенным киевлянами во всех официальных турнирах при Алексее Михайличенко, а третий - 10-м, пропущенным в УПЛ голкипером сине-белых Георгием Бущаном.

Безничейная серия «Зари» достигает 10 игр (+8-2).

«Олимпик» терпит 5-е поражение подряд (мячи 2-10).

«Десна» берет верх над «Мариуполем» во всех 4-х очных встречах в элитном дивизионе (мячи 14-1), в том числе в 3-х с крупным счетом.

Подопечные Александра Рябоконя одерживают 10-ю победу в родных стенах.

Северяне проводят 10-й сухой матч в нынешнем чемпионате.

Черниговцы поднимают планку личного рекорда, реализовав 4-й пенальти подряд.

«Десна» выходит в единоличные лидеры сезона по числу дублей - 6.

Андрей Тотовицкий становится автором 6-го дубля северян в поединках с «Мариуполем».

5-й раз поражает ворота оранжево-синих Александр Филиппов.

Мариупольцы не могут взломать оборону «Десны» 292 минуты кряду.

150-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Александр Бабич (+35=45-70, 129-219).

«Колос» одерживает 3-ю подряд победу дома (мячи 8-1), а «Карпаты» терпят 3-е кряду поражение в гостях (мячи 1-8).

Подопечные Руслана Костышина устанавливают рекорд сезона, продлив свою безничейную серию до 12 игр (+5-7).

Безвыигрышный сериал «Карпат» достигает 13 матчей (=4-9).

Роман Санжар терпит 80-е поражение на тренерском посту (ЧУ - 74, КУ - 5, ЕК - 1).

«Львов» подписывает 10-ю мировую на своем поле.

Никита Татарков становится «обладателем» 50-й красной карточки сезона-2019/20.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Руслан Фомин («Мариуполь»), 50-й - Юрий Вакулко («Днепр-1») и Назар Вербный («Олимпик»), 1-й - Артем Бондаренко («Шахтер»), Назарий Муравский («Мариуполь») и Матеус Яковелли («Львов»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Алексей Хобленко («Днепр-1»), во 2-м - Роман Вантух, Артем Гордиенко, Богдан Мышенко (все - «Александрия») и Назар Вербный («Олимпик»).

20-й мяч в премьер-лиге забивает Андрей Тотовицкий, 15-й - Владислав Калитвинцев и Александр Филиппов, 1-й - Богдан Мышенко (в 10-й игре) и Артем Козак (в 11-й).

В 3-м клубе элиты открывает голевой счет Андрей Тотовицкий («Десна»), во 2-м - Кирилл Петров («Колос»).

20-летний форвард «Днепра-1» Владислав Супряга становится автором 150-го хет-трика в истории украинских чемпионатов.

3-й дубль в УПЛ делает Андрей Тотовицкий.

2-й пенальти из 2-х реализовывает Александр Филиппов, 2-й из 3-х - Беньямин Вербич.

Полузащитник «Александрии» Богдан Мышенко становится автором 300-го гола сезона-2019/20.

6-ю красную карточку в карьере получает Владимир Полевой, 3-ю - Александр Скляр, 1-ю - Никита Татарков (в 105-й игре) и Виталий Буяльский (в 135-й).

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в этом сезоне Антон Шендрик («Александрия») и Александр Назаренко («Днепр-1»).

30-й матч в чемпионатах Украины проводит арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.

20-й раз удаляет игрока с поля харьковчанин Анатолий Абдула.

Впервые назначает пенальти в ворота гостей полтавчанин Андрей Коваленко (в 7-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ