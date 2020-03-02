1 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Франции. «Лион» взял три важных очка в игре с «Сент-Этьеном», который продлил серию без побед до шести матчей.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (68 очков), далее идут: «Марсель» (55), «Ренн» (47), «Лилль» (46), «Лион», «Монпелье», «Монако» (по 40).
Лига 1. 27-й тур
«Нант» – «Лилль» – 0:1
Гол: Андре, 58.
«Бордо» – «Ницца» – 1:1
Голы: Де Превиль, 21 (1:0). Унас, 57 (1:1).
«Лион» – «Сент-Этьен» – 2:0
Голы: Дембеле, 27 (1:0). Дембеле, 90+6, пенальти (2:0).
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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