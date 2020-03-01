Экс-игроки Шахтера и Днепра выдали фантастический матч в Италии

1 марта в чемпионате Италии прошли матчи 26-го тура. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки победила «Кальяри» в результативном матче со счетом 4:3.

В составе победителей суперматч выдали экс-игроки «Шахтера» и «Днепра» Генрих Мхитарян и Никола Калинич. На счету Мхитаряна гол и голевая передача, а у Николы Калинича 2 гола и результативная передача.

Как итог оба игроки получили лучшие оценки за эту игру. У Мхитаряна 9,5, а у Калинича 9,8.

Чемпионат Италии. 26-й тур

«Кальяри» – «Рома» – 3:4

Голы: Жоау Педру, 28 (1:0). Калинич, 29 (1:1). Калинич, 41 (1:2). Клайверт, 64 (1:3). Перейро, 75 (2:3). Мхитарян, 81 (2:4). Жоау Педру, 89 (3:4).

Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 89 (вратарь)

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Д.Рагатцу, 90), Олива, Палоски (Симеоне, 66).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Бруну Перес (Сантон, 84), Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Калинич, Дженгиз Юндер (Перес, 76), Клайверт (Верету, 85).

Предупреждения: Дженгиз Юндер, 34. Жоау Педру, 35. Вильяр, 55. Симеоне, 69. Клайверт, 78. Пеллегрини, 80. Пау Лопес, 90+2. Сантон, 90+6. Д.Рагатцу, 90+6.

Судья: Ди Белло.

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Турнирная таблица Серии A