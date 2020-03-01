Рома Фонсеки победила Кальяри в результативном матче

1 марта в чемпионате Италии прошли матчи 26-го тура. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки победила «Кальяри» в результативном матче со счетом 4:3. В составе хозяев дубль сделал Жоау Педру, у гостей – Никола Калинич.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Лацио» (62) и «Ювентус» (60), далее идут: «Интер» (54), «Аталанта» (48), «Рома» (45), «Наполи» (39), «Милан» (36).
Чемпионат Италии. 26-й тур
«Кальяри» – «Рома» – 3:4
Голы: Жоау Педру, 28 (1:0). Калинич, 29 (1:1). Калинич, 41 (1:2). Клайверт, 64 (1:3). Перейро, 75 (2:3). Мхитарян, 81 (2:4). Жоау Педру, 89 (3:4).
Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 89 (вратарь)
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Д.Рагатцу, 90), Олива, Палоски (Симеоне, 66).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Бруну Перес (Сантон, 84), Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Калинич, Дженгиз Юндер (Перес, 76), Клайверт (Верету, 85).
Предупреждения: Дженгиз Юндер, 34. Жоау Педру, 35. Вильяр, 55. Симеоне, 69. Клайверт, 78. Пеллегрини, 80. Пау Лопес, 90+2. Сантон, 90+6. Д.Рагатцу, 90+6.
Судья: Ди Белло.
Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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