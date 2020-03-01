26-й тур
Кальяри
3:4
Рома
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рома Фонсеки победила Кальяри в результативном матче

Зрители матча Серии A увидели аж семь голов

  • 01.03.2020 22:23
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Рома Фонсеки победила Кальяри в результативном матче
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1 марта в чемпионате Италии прошли матчи 26-го тура. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки победила «Кальяри» в результативном матче со счетом 4:3. В составе хозяев дубль сделал Жоау Педру, у гостей – Никола Калинич.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Лацио» (62) и «Ювентус» (60), далее идут: «Интер» (54), «Аталанта» (48), «Рома» (45), «Наполи» (39), «Милан» (36).

Чемпионат Италии. 26-й тур

«Кальяри»  «Рома»  3:4

Голы: Жоау Педру, 28 (1:0). Калинич, 29 (1:1). Калинич, 41 (1:2). Клайверт, 64 (1:3). Перейро, 75 (2:3). Мхитарян, 81 (2:4). Жоау Педру, 89 (3:4).

Нереализованный пенальти: Жоау Педру, 89 (вратарь)

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини, Ионицэ (Перейро, 66), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Д.Рагатцу, 90), Олива, Палоски (Симеоне, 66).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Бруну Перес (Сантон, 84), Мхитарян, Кристанте, Вильяр, Калинич, Дженгиз Юндер (Перес, 76), Клайверт (Верету, 85).

Предупреждения: Дженгиз Юндер, 34. Жоау Педру, 35. Вильяр, 55. Симеоне, 69. Клайверт, 78. Пеллегрини, 80. Пау Лопес, 90+2. Сантон, 90+6. Д.Рагатцу, 90+6.

Судья: Ди Белло.

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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