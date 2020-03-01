Хетафе обогнал Атлетико в борьбе за путевку в Лигу чемпионов от Испании

Команды за 12 туров до финиша разделяет всего одно очко

  • 01.03.2020 21:37
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Хетафе обогнал Атлетико в борьбе за путевку в Лигу чемпионов от Испании
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1 марта проходят матчи 26-го тура испанской Ла Лиги. За счет победы «Хетафе» обогнал «Атлетико» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов от Испании.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), они сыграют между собой в позднем матче Эль-Классико. Далее идут: «Севилья» (46), «Хетафе» (45), «Атлетико» (44), «Реал Сосьедад» (43) «Валенсия» (41), «Вильярреал» (38).

Ла Лига. 26-й тур

«Севилья» «Осасуна»  3:2

Голы: Эн-Несири, 13 (1:0). Окампос, 45+1 (2:0). Эрнандес, 64 (2:1). Торрес, 74,  пенальти (2:2). Эн-Несири, 90+3 (3:2).

«Атлетик»  «Вильярреал»  1:0

Гол: Рауль Гарсия, 56, пенальти.

Нереализованный пенальти: Иньяки Уильямс, 66 (вратарь)

«Эспаньол»  «Атлетико»  1:1

Голы: Савич, 24, в свои ворота (1:0). Сауль, 46 (1:1).

«Мальорка» «Хетафе»  0:1

Гол: Максимович, 67.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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