ВИДЕО. Зинченко больше всех облили шампанским на награждении

Украинец стоял в первом ряду и получил заряд прохладительного напитка

  • 01.03.2020 21:07
  • 6947 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зинченко больше всех облили шампанским на награждении
© https://twitter.com/mancity

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей в третий раз подряд. В составе победителей весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.

На награждении Александр Зинченко стал в первый ряд и его очень сильно облили шампанским при праздновании.

 

 

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 01.03.2020 21:32
    0
    Шкода, що за це не дають ніякої нагороди. В тім, Кубоу ліги - теж нічого.
    Ссылка
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 01.03.2020 21:32
    0
    Шкода, що за це не дають ніякої нагороди. В тім, Кубоу ліги - теж нічого.
    Ссылка
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