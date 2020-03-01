ВИДЕО. Смех и слезы! В России Кокорин промазал по пустым воротам

Известный форвард «Сочи» Александр Кокорин, ранее игравший за Зенит», в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:2) смешным образом не попал в пустые ворота.
Кокорин после отличной передачи партнера оставалось только попасть по воротам, но у него что-то пошло не так.
Сам нападающий прокомментировал свой досадный промах так: «Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Не заслуживали поражения».
Напомним, 17 сентября 2019 года скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из тюрьмы. Они провели за решеткой более 11 месяцев за драку в центре Москвы.
Саша? pic.twitter.com/YOW9gHSfd1— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) March 1, 2020
Источник — Спорт-Экспресс в России
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.