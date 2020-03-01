ВИДЕО. Смех и слезы! В России Кокорин промазал по пустым воротам

Известный форвард «Сочи» Александр Кокорин, ранее игравший за Зенит», в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:2) смешным образом не попал в пустые ворота.

Кокорин после отличной передачи партнера оставалось только попасть по воротам, но у него что-то пошло не так.

Сам нападающий прокомментировал свой досадный промах так: «Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Не заслуживали поражения».

Напомним, 17 сентября 2019 года скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из тюрьмы. Они провели за решеткой более 11 месяцев за драку в центре Москвы.