Украинец Калиниченко выиграл турнир в Словакии

26-летний украинский теннисист Данило Калиниченко (ATP №501) стал победителем турнира ITF в словацкой Трнаве.
В финале Калиниченко в двух сетах обыграл латвийского теннисиста Карлиса Озолиньша — 6:4, 6:4.
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Источник — Sport.ua
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