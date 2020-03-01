Президент Реала встретился с Зиданом

Флорентино Перес выразил поддержку наставнику «сливочных» и команде

  • 01.03.2020 13:59
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Президент Реала встретился с Зиданом
© Marca. Зинедин Зидан и Флорентино Перес

В минувший четверг, 27-го февраля, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

Перес поддержал Зидана в трудный период. Президент «Реала» хочет, чтобы команда стала более уверенной.

В среду «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В воскресенье, 1-го марта, «Реал» примет «Барселону» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Marca

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