Президент Реала встретился с Зиданом

В минувший четверг, 27-го февраля, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
Перес поддержал Зидана в трудный период. Президент «Реала» хочет, чтобы команда стала более уверенной.
В среду «Реал» дома проиграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В воскресенье, 1-го марта, «Реал» примет «Барселону» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — Marca
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