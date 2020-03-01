Шахтер опередил Порту и поднялся на 18-е место в клубном рейтинге УЕФА

Донецкий «Шахтер» поднялся на 18-е место в обновленном клубном рейтинге УЕФА, опередив португальский «Порту».
В 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» одолел португальскую «Бенфику» (2:1, 3:3), а «Порту» вылетел от немецкого «Байера» (1:2, 1:3).
Киевское «Динамо» опустилось на 25-е место рейтинга, пропустив вперед «Байер».
Лидирует в рейтинге мадридский «Реал», на втором месте — каталонская «Барселона».
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Источник — УЕФА
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