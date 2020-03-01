В матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» дома взял верх над «Торино» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Наполи» — «Торино» — 2:1
Голы: Манолас, 20, Ди Лоренцо, 82 — Эдера, 90
Лучшие моменты матча Наполи - Торино
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Эдера (Торино).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Константинос Манолас (Наполи).
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Источник — YouTube
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