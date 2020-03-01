Семина удалили в матче с Зенитом

72-летний главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин был удален на 25-й минуте поединка 20-го тура РПЛ против питерского «Зенита».

На 14-й минуте встречи Семин получил желтую карточку за бурную реакцию на наказание защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса. На 25-й минуте Семин эмоционально повел себя после того, как хавбек «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос сбил в центре поля полузащитника Гжегожа Крыховяка, за что главный арбитр встречи удалил тренера.

Поединок завершился нулевой ничьей.