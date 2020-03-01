В поединке 26-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» дома обыграла «Бетис» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Валенсия» — «Бетис» — 2:1
Голы: Гамейро, 60, Парехо, 89 — Морон, 90
Лучшие моменты матча Валенсия - Реал Бетис
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лорен Морон (Реал Бетис).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Валенсия).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Валенсия).
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Источник — Sport.ua
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