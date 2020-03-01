ВИДЕО. Эпическая битва. Фанаты Лиона и Сент-Этьена устроили массовую драку

Соперники схлестнулись перед очередным матчем чемпионата Франции

  • 01.03.2020 10:21
  • 911 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Эпическая битва. Фанаты Лиона и Сент-Этьена устроили массовую драку
© ФК Лион

Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили массовую драку в Лионе за день до поединка 27-го тура Лиги 1 между этими командами.

В ожесточенной стычке приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.

Матч 27-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Сент-Этьен» состоится в воскресенье, 1-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Kantemirov
      Kantemirov, 01.03.2020 11:15
    0
    Как глаголил классик: "Дэбилы, бля"...
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 01.03.2020 11:15
    0
    Как глаголил классик: "Дэбилы, бля"...
    Ссылка
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