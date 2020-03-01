ВИДЕО. Эпическая битва. Фанаты Лиона и Сент-Этьена устроили массовую драку

Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили массовую драку в Лионе за день до поединка 27-го тура Лиги 1 между этими командами.

В ожесточенной стычке приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.

Матч 27-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Сент-Этьен» состоится в воскресенье, 1-го марта, в 22:00 по киевскому времени.