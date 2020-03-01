ВИДЕО. Эпическая битва. Фанаты Лиона и Сент-Этьена устроили массовую драку

Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» устроили массовую драку в Лионе за день до поединка 27-го тура Лиги 1 между этими командами.
В ожесточенной стычке приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.
Матч 27-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Сент-Этьен» состоится в воскресенье, 1-го марта, в 22:00 по киевскому времени.
Lyon - Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU— Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020
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Источник — Twitter
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