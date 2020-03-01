Александр ПАЛЯНИЦА: «Больно смотреть на то, что происходит с Карпатами»

48-летний экс-игрок сборной Украины Александр Паляница поделился мнением о текущем положении дел в чемпионате Украины.
— Сейчас за чемпионатом Украины следите?
— Стараюсь следить.
— Уровень намного ниже, чем когда играли вы?
— Пару лет назад, конечно, был закат в связи с известными событиями в стране. Сейчас, кажется, Премьер-лига немного просыпается.
— Распределение сил в турнирной таблице закономерно?
— Да, «Шахтер» — фаворит, и есть группа, которая борется за 2-3 места.
— За бывшими командами, в которых играли, следите?
— Да, но больно смотреть, что происходит с теми же «Карпатами». «Металлиста», «Кривбасса» уже нет. «Днепр» тоже сейчас другой, не тот, в котором мы были.
Источник — zbirna.com
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