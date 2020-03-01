Кадар не был случайным пассажиром в Динамо. Он просто сел не в тот вагон

Возможно, кто-то уже успел забыть, но Тамаша Кадара в «Динамо» пригласили тогда, когда главным тренером первой команды был Сергей Ребров. О способностях этого специалиста можно много говорить, но факт остается фактом – это последний тренер «бело-синих» к нынешнему моменту, который приводил команду к «золотым» медалям чемпионата Украины и выводил ее в Лигу чемпионов.

К чему мы это? К тому, что в последние несколько месяцев большинство отечественных болельщиков едва ли не огульно критиковали Тамаша Кадара, да и само «Динамо» за покупку такого футболиста, которого многие, мягко говоря, недолюбливали. А вот заслужил ли венгерский бек такое количество негатива? Откровенно говоря, вряд ли…

Еще при Сергее Реброве Тамаш Кадар сумел закрепиться в основном составе «Динамо», а с приходом на тренерский мостик команды Александра Хацкевича и вовсе превратился едва ли не в ключевого ее центрбека. Оно и понятно – футбол, в который играла киевская команда под руководством белорусского наставника, был достаточно простым и незатейливым. При такой игре защитник, умеющий выполнить качественный и точный заброс на несколько десятков метров, априори должен цениться на вес золота. И Кадар, как бы не ошибался позиционно, таковым являлся.

Дошло даже до того, что интерес к венгерскому беку начал проявлять «Зенит», где в свое время подыскивали центрального защитника с рабочей левой ногой. За подписание Кадара питерский клуб, по слухам, предлагал «Динамо» 8 миллионов евро, но киевляне отказались. Причем не по причине позиции руководства клуба, а как судачили тогда, именно из-за категорического нежелания Хацкевича расставаться со столь ценным кадром.

Несмотря на летний триумф на чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины Дениса Попова, этому молодому и талантливому беку длительное время не удавалось пробиться в состав первой команды «Динамо». Казалось бы, где-где, а в стане «бело-синих» ныне точно доверяют своим перспективным воспитанникам, но в ситуации с Поповым это мало помогало футболисту добиться желаемого. Пара центрбеков Бурда – Кадар была фактически безальтернативной у Хацкевича, а когда кто-то из них по каким-то причинам выпадал, товарищей по команде всегда был готов подстраховать Шабанов.

Очередной невыход в групповой раунд Лиги чемпионов в нынешнем сезоне стоил тренерского кресла Александру Хацкевичу. На его место пришел отлично знакомый с кадровой ситуацией в команде Алексей Михайличенко и… продолжил ставить Тамаша Кадара в состав. Вот и парадокс – болельщики «бело-синих» без устали хейтили венгра, а тренерский штаб продолжал ему доверять. Заметьте, Михайличенко – это уже третий специалист, который убежденно верил в способности Кадара. Неужели Ребров, Хацкевич и Михайличенко – сами себе враги, чтобы доверять место в составе откровенно неликвидному футболисту? Вряд ли…

Все дело в том, что Кадар, несмотря на свою некоторую, скажем так, расхлябанность на поле, все-таки являлся для нынешнего «Динамо» футболистом весьма приличного уровня. Времена, когда «бело-синие» могли купить на усиление легионера уровня Драговича или Виды канули в лету, а потому в современных реалиях киевской команде приходилось экономить и обращать внимание на игроков, представляющих чуть менее амбициозные национальные сборные, чем те же команды Австрии или Хорватии. Понятно, что курс на доверие собственной молодежи – штука очень правильная и однозначно получившая одобрение в болельщицких кругах, но и про результат забывать не стоило. Делать ставку на молодого и необстрелянного Попова в квалификации Лиги чемпионов, вероятно, можно было, но только представьте, что бы произошло, если бы Денис допустил какую-то катастрофическую ошибку в матче такого уровня. Справился бы молодой бек с хлынувшей на него по такому поводу критикой? Очень сомнительно. А вот Кадар – футболист более опытный и устойчивый, к тому же полезный, ведь обладает неплохими навыками игры в пас.

К слову, о передачах. В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины именно Кадар по многим показателям находится в когорте лучших в «Динамо». Скажем, венгр бесспорный № 1 в стане «бело-синих» по продвижению мяча. Находился ли он под прессингом, или нет, но Кадар отличался весьма умелыми действиями, обладая хорошим видением поля и пониманием игры.

Было бы иначе, Кадар никогда не имел бы один из самых высоких показателей по общему количеству выполненных передач в команде и уж тем более не мог бы похвастаться их средней точностью в 91,5%. Статистика вообще штука упрямая, а потому как ею не крути, но цифры все равно говорят, что Кадар и Бурда – лучшие центральные защитники «Динамо» в последних двух сезонах. Украинец, увы, не может сейчас играть из-за травмы, а венгр к радости многих фанатов команды был продан китайскому клубу «Шаньдун Лунэн».

Уже без Кадара, но еще без Бурды, «Динамо» в пятницу сенсационно уступило «Днепру-1», в составе которого оборону соперника буквально в одиночку уничтожил Владислав Супряга. Своими быстрыми действиями этот футболист наглядно продемонстрировал слабость в позиционной игре Артема Шабанова, а также определенные тактические пробелы у Дениса Попова. Два центрбека, которых почему-то никто не хейтит так, как Кадара, провалили поединок в день, когда их конкурент был официально продан. Символично? Возможно…

Но даже не это главное. Куда важнее причина, по которой продали Кадара. По слухам, защитник нагрубил главному тренеру команды Алексею Михайличенко, за что немедленно был сослан в дубль, а со временем и продан. Если это действительно правда, то вряд ли стоит искать оправдания для венгра, потому как коуч не должен прогибаться ни под кого из футболистов. Продемонстрировав слабость один раз, такой наставник рисковал бы быть непонятым и утратившим авторитет у остальной группы футболистов в будущем.

Хотя все это как минимум выглядит странным. Когда Кадар только пришел в «Динамо», он заявил буквально следующее: «Сергей Ребров изложил мне все требования, которые будут ко мне предъявлять в «Динамо», и мне было очень приятно с ним общаться. Для меня очень важно иметь хороший контакт с тренером, постоянно общаться с ним».

Если венгр был искренен и действовал в команде, согласно своим убеждениям, то «корень зла» можно искать как раз в требованиях тренера, читай, Михайличенко. Ни для кого не секрет, что зимой «Динамо» на сборах в Турции существенный акцент делало на физической работе. Поговаривали, что столь тяжелых тренировок у «бело-синих» давненько не было, а потому непривыкшие и, видимо, даже не наслышанные о таких нагрузках легионеры оказались, мягко говоря, удивлены подобным. Возможно, Кадар просто стал тем, кто в какой-то момент банально и прямолинейно высказал все, что думает в лицо наставнику. С учетом слухов об интересе к Тамашу со стороны российских и китайских клубов, вероятно, венгр понимал, что даже при строгом ответе Михайличенко вряд ли окажется в проигрышном положении, ведь «Динамо» держать его во второй команде будет невыгодно хотя бы исходя из экономической составляющей (платить солидную зарплату резервисту? Вот уж увольте, особенно после опыта с Самбрано – наверняка подумали в руководстве клуба).

В итоге все разошлись при своих. «Динамо» вернуло затраченное (по неофициальной информации, от продажи Кадара киевляне выручили на полмиллиона евро больше, чем в свое время потратили на его покупку), Михайличенко окончательно избавился от внезапного бунтаря и блестяще сохранил лицо главного человека в команде, а фанаты «бело-синих» теперь лишились еще одного объекта для хейта. Вот только кто на самом деле окажется в выигрыше? Подождем немного, после чего и сделаем выводы. Сейчас можно утверждать только одно – Кадар не был для «Динамо» случайным пассажиром. Он в меру своих способностей принес определенную пользу команде и при трех различных тренерах оставался востребованным. В конечном итоге, Кадар просто сел не в тот вагон, когда решил сорваться на Михайличенко. Он мог бы спокойно досидеть до лета и, возможно, даже дождаться уже четвертого своего коуча в «Динамо», но в итоге его карьера теперь пойдет по совсем другому, не имеющему ничего общего с Украиной, маршруту…

Алексей СЛИВЧЕНКО