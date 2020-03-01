Ференцварош Реброва одержал победу в чемпионате Венгрии

В 23-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» со счетом 2:0. Оба гола команда Сергея Реброва забила в первом тайме.
В составе хозяев весь поединок провели украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, а у «Дебрецена» ворота защищал еще один наш соотечественник Александр Надь.
«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая на три очка «МОЛ Фехервар». При этом команда Сергея Реброва имеет две игры в запасе.
Чемпионат Венгрии. 23-й тур.
«Ференцварош» – «Дебрецен» – 2:0
Голы: Киник (6, автогол), Боли (39)
Источник — Sport.ua
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