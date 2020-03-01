Ференцварош Реброва одержал победу в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» забил два гола в ворота «Дебрецена»

  • 01.03.2020 03:14
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Ференцварош Реброва одержал победу в чемпионате Венгрии
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

В 23-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» обыграл «Дебрецен» со счетом 2:0. Оба гола команда Сергея Реброва забила в первом тайме.

В составе хозяев весь поединок провели украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, а у «Дебрецена» ворота защищал еще один наш соотечественник Александр Надь.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая на три очка «МОЛ Фехервар». При этом команда Сергея Реброва имеет две игры в запасе.

Чемпионат Венгрии. 23-й тур.

«Ференцварош» – «Дебрецен» – 2:0

Голы: Киник (6, автогол), Боли (39)

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Источник — Sport.ua

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