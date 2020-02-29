Свитолина, Козлова и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Мексике

Три украинские теннисистки примут участие в турнире WTA в мексиканском Монтеррее (2-8 марта).
Элина Свитолина является лидером посева и в первом круге встретится с Данкой Ковинич (87 WTA). Ранее первая ракетка Украины дважды обыграла Ковинич.
Катерина Козлова сыграет против Ребекки Петерсон (44 WTA), Катерина Бондаренко встретится с Сарой Соррибес-Тормо (80 WTA).
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Источник — Большой теннис Украины
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