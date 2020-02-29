Евгений КОНОПЛЯНКА: «Шахтеру будет тяжело пройти оборону Вольфсбурга»

«Волки» - следующий соперник команды в Лиге Европы

  • 29.02.2020 22:55
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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Шахтеру будет тяжело пройти оборону Вольфсбурга»
© shakhtar.com

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет против «Вольфсбурга», а соперника оценил хавбек украинской команды Евгений Коноплянка, который играл в Бундеслиге.

«Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону. Но самое правильное – в другом».

«Да, уделить внимание сильным качествам «Вольфсбурга» необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются».

«И это наш самый большой козырь», - считает Коноплянка.

Матчи пройдут 12 и 19 марта.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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