Шахтер сыграет с Ворсклой без Пятова, Тайсона и Мораеса

«Шахтер» после тяжелого еврокубкового матча против «Бенфики» отправился в Полтаву на игру с «Ворсклой» без ряда основных футболистов.

В заявке нет Андрея Пятова, Тайсона, Тараса Степаненко и Жуниора Мораеса.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао

Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете

Нападающий: Даниил Сикан

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 1 марта на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского. Начало в 17:00.