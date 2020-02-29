Шахтер сыграет с Ворсклой без Пятова, Тайсона и Мораеса

Команда на выезде сыграет против аутсайдера

  • 29.02.2020 21:01
  • 1837 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер сыграет с Ворсклой без Пятова, Тайсона и Мораеса
© shakhtar.com

«Шахтер» после тяжелого еврокубкового матча против «Бенфики» отправился в Полтаву на игру с «Ворсклой» без ряда основных футболистов.

В заявке нет Андрея Пятова, Тайсона, Тараса Степаненко и Жуниора Мораеса.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао

Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете

Нападающий: Даниил Сикан

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 1 марта на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Алексей Столетов
    online
    Алексей Столетов, 29.02.2020 21:30
    -1
    Не состоявшийся новобранец Арсенала столь не важная фигура, что его даже не упомянули?
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