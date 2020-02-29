Шахтер сыграет с Ворсклой без Пятова, Тайсона и Мораеса

«Шахтер» после тяжелого еврокубкового матча против «Бенфики» отправился в Полтаву на игру с «Ворсклой» без ряда основных футболистов.
В заявке нет Андрея Пятова, Тайсона, Тараса Степаненко и Жуниора Мораеса.
Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао
Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете
Нападающий: Даниил Сикан
Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 1 марта на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского. Начало в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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