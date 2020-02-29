Андрей ПЯТОВ: «Вольфсбург - добротная команда. Шансы 50 на 50»

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет против «Вольфсбурга», а соперника оценил вратарь украинской команды Андрей Пятов.
«Думаю, будет интересно. Мы с «Вольфсбургом» никогда не встречались, а я всегда рад, когда нам попадаются соперники, с которыми еще не играли. Это хороший клуб. «Александрия» была в группе Лиги Европы с ними, мы смотрели эти матчи».
«Добротная немецкая команда, с которой можно играть. Шансы все также 50 на 50», - считает Пятов.
Матчи пройдут 12 и 19 марта.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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