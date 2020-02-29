ВИДЕО. Слова Кике Сетьена перед Эль-Класико

Завтра, 1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится Эль-Класико – «Реал» примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Вашему вниманию видео с пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена:
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Источник — Sport.ua
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