Альбасете Зозули готовит беспрецедентные меры безопасности на матч с Райо

В субботу вечером «Альбасете» в рамках 30-го тура Сегунды примет на своем поле «Райо Вальекано». Команда Романа Зозули готовит беспрецедентные меры безопасности к приезду радикальных фанов из Мадрида.

Сообщается, что «Альбасете» увеличил количество правоохранителей, которые будут присматривать за фанами гостей. Также в день игры не будут работать кассы стадиона, что должно усложнить попадание на стадион болельщиков «Райо Вальекано».

Отметим, что матч первого круга не был доигран из-за оскорблений фанами «Райо» Романа Зозули. Игроки «Альбасете» не вышли на второй тайм. Позже игру доиграли без зрителей, а «Райо Вальекано» был наказан денежным штрафом и закрытием части трибун на два матча.

Матч «Альбасете» - «Райо Вальекано» начнется в 21:30 по киевскому времени. «Альбасете» занимает 18-е место в Сегунде, «Райо» - 7-е, опережая соперника на шесть очков.