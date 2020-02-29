Владислав КУЛАЧ: «Шахтер не является раздражителем для меня»

Нападающий рассказал о матче против своей бывшей команды

  • 29.02.2020 13:20
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Владислав КУЛАЧ: «Шахтер не является раздражителем для меня»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером».

«В последний раз играл против них еще, когда защищал цвета «Мариуполя». Это было так давно, словно и не было (Улыбается). Потом постоянно был в арендах и не мог играть против команды, поэтому предстоящий матч, наверное, все же чуть-чуть будет особенным. Надеюсь, помогу команде добыть позитивный результат. Все же легкий особый настрой добавит мне дополнительных сил.

«Шахтер» точно не раздражитель для меня. Просто хочется себя в этом матче показать чуть больше, чем с другими соперниками. Каждую игру выхожу и играю на максимум, но в предстоящей этот максимум будет немного особенным.

Буду ли праздновать, если забью? Конечно, буду, как и в матчах с любой другой командой чемпионата. Я в первой команде «Шахтера», можно сказать, был только на контракте. Поэтому почему мне не праздновать?

Все прекрасно понимают, что из себя представляет «Шахтер». Если мы сможем отобрать очки у чемпионов Украины, то это будет большое везение и успех. Как и для любой другой команды чемпионата, никто из поражения от «Шахтера» не будет делать трагедию. Но мы не хотим рассматривать и задумываться о негативном исходе встречи. Смотрим на предстоящий матч лишь с позитивом и целью заполучить важные очки. Верим, что удача повернется к нам лицом», - сказал Кулач.

Игра «Ворскла» - «Шахтер» состоится 1 марта в Полтаве. Начало в 17:00.

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Источник — Footboom

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