Реал Сосьедад переиграл Вальядолид и вошел в зону Лиги чемпионов

28 февраля состоялся стартовый матч 26-го тура испанской Ла Лиги. «Реал Сосьедад» переиграл «Вальядолид» (1:0) и вошел в зону Лиги чемпионов. Единственный мяч на 60-й минуте забил Аднан Янузай.
Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья» (по 43), «Хетафе» (42), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).
Ла Лига. 26-й тур
«Реал Сосьедад» – «Вальядолид» – 1:0
Гол: Янузай, 60.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, Гвардьола.
Предупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70.
Судья: Писарро Гомес.
Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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