26-й тур
Реал Сосьедад
1:0
Реал Вальядолид
28.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Сосьедад переиграл Вальядолид и вошел в зону Лиги чемпионов

28 февраля состоялся стартовый матч 26-го тура испанской Ла Лиги

  • 29.02.2020 00:21
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Реал Сосьедад переиграл Вальядолид и вошел в зону Лиги чемпионов
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28 февраля состоялся стартовый матч 26-го тура испанской Ла Лиги. «Реал Сосьедад» переиграл «Вальядолид» (1:0) и вошел в зону Лиги чемпионов. Единственный мяч на 60-й минуте забил Аднан Янузай.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Севилья» (по 43), «Хетафе» (42), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).

Ла Лига. 26-й тур

«Реал Сосьедад» – «Вальядолид» – 1:0

Гол: Янузай, 60.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай, Эдегор (Сангальи, 90+2), Оярсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Мойяно, Салису, Фернандес (Оскар Плано, 63), Алькарас, Сан Эметерио (Порро, 75), Рамирес, Энес Унал, Гвардьола.

Предупреждения: Элустондо, 28. Гвардьола, 70.

Судья: Писарро Гомес.

Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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