Премьер-лига. Лестер неожиданно уступил в гостях Норвичу

28 февраля прошел один матч 28-го тура Английской Премьер-лиги. «Лестер», идущий третьим в АПЛ, неожиданно уступил в гостях «Норвичу» со счетом 0:1.
Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (44), «Манчестер Юнайтед» (41), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (40).
АПЛ. 28-й тур
«Норвич» – «Лестер» – 1:0
Гол: Льюис, 70.
«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Дуда (Штиперманн, 87), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81), Буэндия.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Тилеманс, 73), Барнс, Чудхури (Ндиди, 67), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.
Предупреждения: Хэнли, 53. Прат, 62. Шмайхель, 87.
Судья: Поусон.
Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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