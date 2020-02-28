28-й тур
Норвич
1:0
Лестер Сити
28.02.2020, FT

Премьер-лига. Лестер неожиданно уступил в гостях Норвичу

28 февраля прошел один матч 28-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.02.2020 23:59
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  • 1 комментарий
Премьер-лига. Лестер неожиданно уступил в гостях Норвичу
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28 февраля прошел один матч 28-го тура Английской Премьер-лиги. «Лестер», идущий третьим в АПЛ, неожиданно уступил в гостях «Норвичу» со счетом 0:1.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (44), «Манчестер Юнайтед» (41), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (40).

АПЛ. 28-й тур

«Норвич» – «Лестер» – 1:0

Гол: Льюис, 70.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Дуда (Штиперманн, 87), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 68), Пукки (Дрмич, 81), Буэндия.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Тилеманс, 73), Барнс, Чудхури (Ндиди, 67), Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.

Предупреждения: Хэнли, 53. Прат, 62. Шмайхель, 87.

Судья: Поусон.

Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.02.2020 00:16
    0
    Лестер з такою грою може 3 місце легко втратити. якось грає все гірше і гірше, ніби бензин скінчився ((
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.02.2020 00:16
    0
    Лестер з такою грою може 3 місце легко втратити. якось грає все гірше і гірше, ніби бензин скінчився ((
    Ссылка
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