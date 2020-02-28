Немецкий камбэк. Герта отыграла три мяча у Фортуны в Бундеслиге

28 февраля прошел стартовый матч 24-го тура чемпионата Германии. «Герта» отыграла три мяча у «Фортуны» в Бундеслиге, совершив большой камбэк. Хозяева поля забили три гола в первом тайме, а гости – во втором.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (48) «Боруссия» Д (45), «Боруссия» М и «Байер» (43), «Шальке» (36).

Бундеслига. 24-й тур

«Фортуна» – «Герта» – 3:3

Голы: Кенан Караман, 6 (1:0). Томми, 9 (2:0). Кенан Караман, 45+1 (3:0). Томми, 64, в свои ворота (3:1). Кунья, 66 (3:2). Пентек, 75, с пенальти (3:3).

«Фортуна»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 74), Штегер, Томми (Йергенсен, 69), Хеннингс, Кенан Караман (Ампома, 63).

«Герта»: Крафт, Боята, Рекик, Клюнтер, Торунарига, Шельбред, Дарида, Дилросюн (Миттельштедт, 46), Лукебакио (Вольф, 46), Пентек (Ибишевич, 90+1), Кунья.

Предупреждения: Клюнтер, 35. Томми, 40. Боджек, 52. Кунья, 60.

Судья: Штилер.

Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги