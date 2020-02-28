Дубай. Определились финалисты турнира ATP в ОАЭ

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии ATP Tour 500 в Дубае прошли матчи 1/2 финала.
Серб Новак Джокович (ATP 1) в сложном трехсетовом поединке переиграл Гаэля Монфиса из Франции (ATP 9).
В финале он встретится с греком Стефаносом Циципасом (ATP 6) из Греции, который нанес поражению британцу Дэну Эвансу (ATP 37).
ATP Tour 500
Мужчины. Дубай (ОАЭ)
1/2 финала, 28 февраля
Стефанос Циципас (Греция) [2] – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:3
Новак Джокович (Сербия) [1] – Гаэль Монфис (Франция) [3] – 2:6, 7:6 (10:8), 6:1
Финал, 29 февраля
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)
Источник — Sport.ua
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