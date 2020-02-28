Дубай. Определились финалисты турнира ATP в ОАЭ

Новак Джокович в сложном трехсетовом поединке переиграл Гаэля Монфиса

  • 28.02.2020 20:51
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Дубай. Определились финалисты турнира ATP в ОАЭ
© Twitter. Гаэль Монфис

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии ATP Tour 500 в Дубае прошли матчи 1/2 финала.

Серб Новак Джокович (ATP 1) в сложном трехсетовом поединке переиграл Гаэля Монфиса из Франции (ATP 9).

В финале он встретится с греком Стефаносом Циципасом (ATP 6) из Греции, который нанес поражению британцу Дэну Эвансу (ATP 37).

ATP Tour 500

Мужчины. Дубай (ОАЭ)

1/2 финала, 28 февраля

Стефанос Циципас (Греция) [2] – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:3

Новак Джокович (Сербия) [1] – Гаэль Монфис (Франция) [3] – 2:6, 7:6 (10:8), 6:1

Финал, 29 февраля 

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)

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Источник — Sport.ua

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